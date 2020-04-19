Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко стихами на русском языке поздравили вместе с российскими артистами верующих с Пасхой
Александр Усик и Василий Ломаченко стихами на русском языке поздравили верующих с Пасхой. Подготовленный к празднику вместе с российскими артистами ролик украинские боксеры разместили в микроблоге Instagram.
В видео спортсмены описывают ощущения христиан о вознесении Христа, душевном покое и дне, когда вокруг «все оживает и поет». Строки из стихотворения Ломаченко и Усик разделили с Бастой, Андреем Свиридовым, Аленой Горенко, Андреем Мерзликиным, митрополитом Лукой и иереем Андреем Долгополовым.
Стоит отметить, что стихотворение украинские звезды спорта читают на русском языке, а в ролике принимают участие российские знаменитости.
Свой последний бой Усик завершил в октябре 2019 года победой над Чаззом Уизерспуном из США. 31 августа прошлого года Ломаченко завоевал титул WBC. Спортсмены планировали выйти на ринг в мае, но поединки могут быть перенесены из-за коронавируса.
В видео спортсмены описывают ощущения христиан о вознесении Христа, душевном покое и дне, когда вокруг «все оживает и поет». Строки из стихотворения Ломаченко и Усик разделили с Бастой, Андреем Свиридовым, Аленой Горенко, Андреем Мерзликиным, митрополитом Лукой и иереем Андреем Долгополовым.
«Сошел огонь Творца с небес, эмоции через край. Христос Воскрес, Христос Воскрес! И в сердце простой рай!» - говорится в отрывке стихотворения.
Стоит отметить, что стихотворение украинские звезды спорта читают на русском языке, а в ролике принимают участие российские знаменитости.
Свой последний бой Усик завершил в октябре 2019 года победой над Чаззом Уизерспуном из США. 31 августа прошлого года Ломаченко завоевал титул WBC. Спортсмены планировали выйти на ринг в мае, но поединки могут быть перенесены из-за коронавируса.