В Apple планируют остановить производство iPhone 8





Представители американского журнала Ubergizmo сообщают, что дизайн корпуса будущего iPhone SE будет практически идентичен iPhone 8. Впоследствии эту информацию подтвердили в руководстве Apple, что позволяет экспертам говорить об остановке производства "восьмерки" в силу оптимизации каталога компании. Данных о каких-либо нововведениях в модели SE пока не раскрывали, но инсайдеры теоретизируют, что новинка обойдется покупателям гораздо дешевле, чем смартфоны 2017 года выпуска.По словам экспертов, в чипсете будет использоваться тот же набор микросхем, который наблюдался и в прошлогодних продуктах "яблочной" компании. Известно, что предстоящее устройство также оснастят интеллектуальным ПО для объектива, которое позволит делать более качественные снимки и видеоролики. Стоимость и дата официальной презентации iPhone SE на данный момент остается тайной. Все же, предположительное начало продаж на глобальном рынке намечено на 24 апреля.