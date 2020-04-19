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В Apple планируют остановить производство iPhone 8

Американские инсайдеры выяснили, что производство iPhone 8 в скором времени остановят. Компания Apple планирует выпуск iPhone SE, который может быть причиной подобного решения.

Представители американского журнала Ubergizmo сообщают, что дизайн корпуса будущего iPhone SE будет практически идентичен iPhone 8. Впоследствии эту информацию подтвердили в руководстве Apple, что позволяет экспертам говорить об остановке производства "восьмерки" в силу оптимизации каталога компании. Данных о каких-либо нововведениях в модели SE пока не раскрывали, но инсайдеры теоретизируют, что новинка обойдется покупателям гораздо дешевле, чем смартфоны 2017 года выпуска.

По словам экспертов, в чипсете будет использоваться тот же набор микросхем, который наблюдался и в прошлогодних продуктах "яблочной" компании. Известно, что предстоящее устройство также оснастят интеллектуальным ПО для объектива, которое позволит делать более качественные снимки и видеоролики. Стоимость и дата официальной презентации iPhone SE на данный момент остается тайной. Все же, предположительное начало продаж на глобальном рынке намечено на 24 апреля.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:30

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