Ольга Зуева рассекретила необычное имя дочери Данилы Козловского
Ольга Зуева и Данила Козловский долго скрывали беременность актрисы и не рассказывали о деталях прошедших в марте родов. Теперь возлюбленная актера не молчит и охотно рассекретила имя дочери по просьбе подписчиков Instagram.
Зуева опубликовала свежее фото, на котором запечатлена в нежном длинном платье с малышкой на руках. Девочка для фотосессии была одета в голубой костюмчик. Лица новорожденной невидно из-за руки молодой матери.
Фолловеры еще раз поздравили пару с рождением дочери. Многие посчитали, что имя малышки соответствует любви, которая расцвела между двумя актерами.
Ранее знаменитость призналась, что во время беременности нашла в лице собаки лучшего друга.
Зуева опубликовала свежее фото, на котором запечатлена в нежном длинном платье с малышкой на руках. Девочка для фотосессии была одета в голубой костюмчик. Лица новорожденной невидно из-за руки молодой матери.
«Ее зовут Ода-Валентина. При произношении ее имени я «разрываюсь на куски», - написала Зуева на русском и английском языках.
Фолловеры еще раз поздравили пару с рождением дочери. Многие посчитали, что имя малышки соответствует любви, которая расцвела между двумя актерами.
Ранее знаменитость призналась, что во время беременности нашла в лице собаки лучшего друга.