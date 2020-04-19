Милена Безбородова о своем детстве: «После смерти бабушки мама перестала появляться дома»

Милена Безбородова опубликовала фотографию, сделанную в поезде. В комментарии она написала, что с 7 лет ей пришлось стать самостоятельной, поскольку умерла ее бабушка , а мать просто перестала уделять внимание ей и сестре с братом. Девушка не обижается на свою родственницу и считает, что если бы не эта ситуация, то она не стала такой, как сейчас. Бывшая участница «Дом-2» рассказала, что мать отправляла ей деньги, а она их тратила на сладости. Также девушка собирала ягоды и цветы, потом продавала их и покупала макароны, булки, масло и колбасу. Так Милена Безбородова с сестрой и братом прожили почти год. Потом соседи вызвали полицию, детей увезли в приют, оттуда их забрала мать, но в итоге отдала в детский дом.Милена Безбородова не сожалеет, что с 9 до 18 лет жила в детдоме, поскольку именно там она стала самостоятельной. Экс-участница «Дом-2» рассказала, что воспитательные учреждения в Эстонии отличаются от российских, и там она была всегда чисто одета и накормлена.