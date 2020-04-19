Россияне за рубежом смогут проверить заявления на матпомощь через бота в Telegram

«Люди попали в тяжелую ситуацию. Специально для них мы запустили чат-бота Gosuslugi_sochelp_bot, который поможет найти и исправить все ошибки. Еще раз перепроверьте свои заявления, чтобы своевременно внести в них правки», - пояснили в Минкомсвязи.





Правительство РФ обещало оказать поддержку туристам, не успевшим вернуться на родину. Многие граждане стали жаловаться, что выплаты не приходят. МИД после проверки обнаружило, что в заявлениях часто допускаются грубые ошибки: неправильно вбиты паспортные данные, банковские реквизиты, номера забронированных билетов.