Россияне за рубежом смогут проверить заявления на матпомощь через бота в Telegram
Россияне, застрявшие за рубежом из-за пандемии коронавируса, смогут проверить статус заявления на получение материальной помощи через специально созданного бота в Telegram. Ситуацию прокомментировали представители Минкомсвязи.
Правительство РФ обещало оказать поддержку туристам, не успевшим вернуться на родину. Многие граждане стали жаловаться, что выплаты не приходят. МИД после проверки обнаружило, что в заявлениях часто допускаются грубые ошибки: неправильно вбиты паспортные данные, банковские реквизиты, номера забронированных билетов.
Правительство РФ обещало оказать поддержку туристам, не успевшим вернуться на родину. Многие граждане стали жаловаться, что выплаты не приходят. МИД после проверки обнаружило, что в заявлениях часто допускаются грубые ошибки: неправильно вбиты паспортные данные, банковские реквизиты, номера забронированных билетов.
«Люди попали в тяжелую ситуацию. Специально для них мы запустили чат-бота Gosuslugi_sochelp_bot, который поможет найти и исправить все ошибки. Еще раз перепроверьте свои заявления, чтобы своевременно внести в них правки», - пояснили в Минкомсвязи.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:07