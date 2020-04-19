Врач-невролог Ольга Петренюк рассказала об опасности неврологических заболеваний у детей





Согласно утверждению Ольги Петренюк, зачастую неврологическое расстройство возникает в детстве., - отметил врач. Она также добавила, что родители должны реагировать на жалобы на головную боль, возникновение стереотипных движений, задержку развития речи и психики. О данных симптомах необходимо известить детского невролога. Просмотр телевизора в течении долгого времени или использование гаджетов негативно влияет на нервную систему ребенка., - сообщила Петренюк. Специалист сообщила, большая часть недугов можно вылечить в раннем возрасте с помощью лекарственных препаратов и медицинских процедур. Однако без терапии чаще всего заболевание усложняется, что приводит к ухудшению качества жизни ребенка, поэтому очень важна профилактика возникновения психических и функциональных неврологических нарушений.