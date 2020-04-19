Врач-невролог Ольга Петренюк рассказала об опасности неврологических заболеваний у детей
Статистика Всемирной организации здравоохранения гласит, на сегодняшний день у каждого пятого ребенка можно обнаружить неврологическое заболевание. Врач-невролог Ольга Петренюк рассказала, как определить недуг и о методах борьбы с ним.
Согласно утверждению Ольги Петренюк, зачастую неврологическое расстройство возникает в детстве. «Данное расстройство представляет собой большую группу разных состояний, которые возникают по различным причинам, влияющим на нервную систему ребенка», - отметил врач. Она также добавила, что родители должны реагировать на жалобы на головную боль, возникновение стереотипных движений, задержку развития речи и психики. О данных симптомах необходимо известить детского невролога. Просмотр телевизора в течении долгого времени или использование гаджетов негативно влияет на нервную систему ребенка.
«Также на детей плохо воздействует малоподвижный образ жизни, приводящий к ожирению и искривлению осанки, а монотонные движения рук – к туннельным синдромам кистей. Для правильного развития ребенка необходимо как можно больше проводить время на свежем воздухе, играя в подвижные игры. Дети должны общаться со сверстниками, бегая и прыгая на улице», - сообщила Петренюк. Специалист сообщила, большая часть недугов можно вылечить в раннем возрасте с помощью лекарственных препаратов и медицинских процедур. Однако без терапии чаще всего заболевание усложняется, что приводит к ухудшению качества жизни ребенка, поэтому очень важна профилактика возникновения психических и функциональных неврологических нарушений.
Согласно утверждению Ольги Петренюк, зачастую неврологическое расстройство возникает в детстве. «Данное расстройство представляет собой большую группу разных состояний, которые возникают по различным причинам, влияющим на нервную систему ребенка», - отметил врач. Она также добавила, что родители должны реагировать на жалобы на головную боль, возникновение стереотипных движений, задержку развития речи и психики. О данных симптомах необходимо известить детского невролога. Просмотр телевизора в течении долгого времени или использование гаджетов негативно влияет на нервную систему ребенка.
«Также на детей плохо воздействует малоподвижный образ жизни, приводящий к ожирению и искривлению осанки, а монотонные движения рук – к туннельным синдромам кистей. Для правильного развития ребенка необходимо как можно больше проводить время на свежем воздухе, играя в подвижные игры. Дети должны общаться со сверстниками, бегая и прыгая на улице», - сообщила Петренюк. Специалист сообщила, большая часть недугов можно вылечить в раннем возрасте с помощью лекарственных препаратов и медицинских процедур. Однако без терапии чаще всего заболевание усложняется, что приводит к ухудшению качества жизни ребенка, поэтому очень важна профилактика возникновения психических и функциональных неврологических нарушений.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:10