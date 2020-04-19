Житель Камчатки заснял на видео выползшую из унитаза змею





Многие пользователи Сети привыкли к "вирусным" новостям о различных опасных животных в Австралии, которые пробираются в дома местных жителей самыми необычными способами. Теперь семья пенсионеров из Камчатки смогла испытать на себе подобный опыт. Пожилой хозяин квартиры в Вилючинске обнаружил змею в унитазе, которую смогли посадить в банку и передать волонтерам. Юзеров соцсетей больше привлек забавный видеоролик с закадровыми комментариями.Зоозащитник Мария Мамченко согласилась забрать рептилию, которая оказалась представителем вида молочных змей - неядовитых пресмыкающихся из семейства ужеобразных. "Ей около трех месяцев. Когда ее вытащили, у нее было переохлаждение, она была истощена. Но сейчас змея находится в хороших руках", - добавила волонтер. Несколько дней назад ей удалось связаться с хозяином животного: оказалось, что змея сбежала от него пару недель тому назад.