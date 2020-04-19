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Житель Камчатки заснял на видео выползшую из унитаза змею

Днями ранее в одной из квартир города Вилючинска обнаружили змею, которая выползла из унитаза. Жителю Камчатки удалось заснять на видео рептилию, которую впоследствии отдали на передержку.
Житель Камчатки заснял на видео выползшую из унитаза змею

Многие пользователи Сети привыкли к "вирусным" новостям о различных опасных животных в Австралии, которые пробираются в дома местных жителей самыми необычными способами. Теперь семья пенсионеров из Камчатки смогла испытать на себе подобный опыт. Пожилой хозяин квартиры в Вилючинске обнаружил змею в унитазе, которую смогли посадить в банку и передать волонтерам. Юзеров соцсетей больше привлек забавный видеоролик с закадровыми комментариями.

Зоозащитник Мария Мамченко согласилась забрать рептилию, которая оказалась представителем вида молочных змей - неядовитых пресмыкающихся из семейства ужеобразных. "Ей около трех месяцев. Когда ее вытащили, у нее было переохлаждение, она была истощена. Но сейчас змея находится в хороших руках", - добавила волонтер. Несколько дней назад ей удалось связаться с хозяином животного: оказалось, что змея сбежала от него пару недель тому назад.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:50

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