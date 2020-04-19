В Омске мать выронила ребенка во время спуска по простыням с 4 этажа
18 апреля, около 22:00, в Омске молодая мать 1993 г. р. спускалась по простыням с 4 этажа и выронила 3-летнего сына. Пострадавший находится в больнице. Ситуацию, произошедшую на проспекте Менделеева, прокомментировали в МВД.
Сообщается, родители оставили гражданку с ее ребенком дома и закрыли дверь на ключ. Женщина хотела выбраться из помещения, поэтому решила связать найденные дома текстильные изделия и выбраться по ним на улицу. Соседи услышали жуткий крик и, выглянув в окна, увидели висящую омичку, которая на весу держала соскальзывающего ребенка.
Одна из местных жительниц выбежала на улицу и встала под окнами, чтобы смягчить падение ребенка. Ей помогли другие люди, но мальчик ударился головой о стену дома. Его мать снимали с простыней сотрудники МЧС. Процессуальное решение полицейские вынесут по результатам проверки. Предположительно, женщина находилась в подвыпившем состоянии. Обстоятельства выясняются специалистами.
Сообщается, родители оставили гражданку с ее ребенком дома и закрыли дверь на ключ. Женщина хотела выбраться из помещения, поэтому решила связать найденные дома текстильные изделия и выбраться по ним на улицу. Соседи услышали жуткий крик и, выглянув в окна, увидели висящую омичку, которая на весу держала соскальзывающего ребенка.
Одна из местных жительниц выбежала на улицу и встала под окнами, чтобы смягчить падение ребенка. Ей помогли другие люди, но мальчик ударился головой о стену дома. Его мать снимали с простыней сотрудники МЧС. Процессуальное решение полицейские вынесут по результатам проверки. Предположительно, женщина находилась в подвыпившем состоянии. Обстоятельства выясняются специалистами.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:31