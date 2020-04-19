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Степан Меньщиков хочет пригласить на «Дом-2» бывшую жену Евгению и детей

Степан Меньщиков хочет пригласить на «Дом-2» бывшую жену Евгению и детей Ивана и Варвару. Также участник реалити-шоу собирается поселить их в одном доме с беременной женой Ангелиной Монах.
Степан Меньщиков хочет пригласить на «Дом-2» бывшую жену Евгению и детей

Недавно Степан Меньщиков и его экс-супруга Евгения пытались решить финансовые вопросы. Но молодые люди так и не пришли к общему решению. Девушка хочет, чтобы Степан Меньщиков платил на детей в месяц 25 000 рублей, а он считает, что достаточно 10 000 и оплачивания детского сада, который обходится в 5 000 за каждого ребенка. Также участник «Дом-2» оплачивает все коммунальные услуги бывшей жене и детям. Недавно в Сети появился анонс будущего эфира реалити-шоу, на котором показано, что Степан Меньщиков нашел решение этой проблемы.

На кадрах участник реалити-шоу ругается со своей возлюбленной Ангелиной Монах. Степан Меньщиков хочет, чтобы его бывшая жена Евгения пришла на проект с детьми и жила с ним в одном доме. Беременная участница «Дом-2» категорически не согласна с таким решением своего возлюбленного. Но он отмечает, что любит детей, и ему все равно, что говорит Ангелина Монах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:28

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