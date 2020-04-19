ВВС Чада случайно убили четырех человек выпущенной из Су-25 ракетой





Ракета после запуска попала прямо в дом генерала Махамата Салеха Ариме. Строение не подлежит восстановлению. В момент взрыва погибли четыре человека. В больницу с ранениями доставлены еще несколько граждан. Дипломаты из Франции сообщили о трех пострадавших, получающих лечение во французском госпитале в столице.Для разбора завалов привлекались военные, пожарные, спасатели. На месте происшествия дежурили врачи. В спасательной операции участвовали солдаты из подразделения «Бархан». Прокурор Юсуф Том начал следственные мероприятия, направленные на восстановление деталей трагедии.