Полиция Москвы приравняет к нарушению самоизоляции нахождение верующих около храмов
19 апреля христиане отмечают Пасху. Полиция Москвы предупредила, что в связи с запретом на массовое скопление людей и введением самоизоляции приравняет к нарушению режима нахождение прихожан около церквей.
Патриарх Кирилл в преддверии праздника призвал москвичей в этом году оставаться дома ради безопасности. Службы транслируются с утра по телевидению и интернету. Опубликованы также правила освящения яиц и куличей.
Ночью в Храме Христа Спасителя пасхальная служба впервые за историю прошла без людей. В ней участвовали только певчие и допущенные представители духовенства. Патриарх пожелал скорейшей победы над бедой, постигшей мир.
Ранее сообщалось о схождении Благодатного огня в Иерусалиме.
Патриарх Кирилл в преддверии праздника призвал москвичей в этом году оставаться дома ради безопасности. Службы транслируются с утра по телевидению и интернету. Опубликованы также правила освящения яиц и куличей.
Ночью в Храме Христа Спасителя пасхальная служба впервые за историю прошла без людей. В ней участвовали только певчие и допущенные представители духовенства. Патриарх пожелал скорейшей победы над бедой, постигшей мир.
Ранее сообщалось о схождении Благодатного огня в Иерусалиме.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:53