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"Что карантин делает с людьми?": Ксения Бородина предстала перед поклонниками без макияжа

Телеведущая Ксения Бородина, соблюдая режим самоизоляции, решила поделиться с поклонниками процессом нанесения макияжа от профессионального визажиста. Впервые знаменитость предстала перед своими подписчиками без макияжа.


Ксения Бородина, не имея других поводов для публикаций, показала работу профессионального визажиста на своём лице. «Меня никто не может заставить делать такие видео, однако карантин смог», - отметила телеведущая. Макияж получился очень лёгким с акцентом на глаза. Можно отметить использование естественных и нежных оттенков теней, хайлайтера и помады. Визажист не стал использовать большое количество контурирующих средств, чтобы не перегружать макияж. С помощью косметики удалось подчеркнуть красивые черты лица Бородиной и скрыть изъяны.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:40

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