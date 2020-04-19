"Что карантин делает с людьми?": Ксения Бородина предстала перед поклонниками без макияжа

Ксения Бородина, не имея других поводов для публикаций, показала работу профессионального визажиста на своём лице. «Меня никто не может заставить делать такие видео, однако карантин смог», - отметила телеведущая. Макияж получился очень лёгким с акцентом на глаза. Можно отметить использование естественных и нежных оттенков теней, хайлайтера и помады. Визажист не стал использовать большое количество контурирующих средств, чтобы не перегружать макияж. С помощью косметики удалось подчеркнуть красивые черты лица Бородиной и скрыть изъяны.