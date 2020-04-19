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Nissan 400Z построят на основе Infiniti Q60

Компания Nissan построит спорткар 400Z на основе Infiniti Q60. Официальный релиз запланирован на конец года.
Nissan 400Z построят на основе Infiniti Q60

Полноприводный Nissan 400Z в отличие от модели 370Z получит принципиальной новый 6-цилиндровый агрегат объемом на три литра. Мотор сможет работать в паре с автоматической коробкой передач. Любители «Old school» получат возможность заказать комплектацию с приводом на заднюю ось и МКПП. Характеристики модели пока не разглашаются, но раз речь идет о Q60, не исключено, что мощность спорткара, разгоняющегося до сотни за 5,1 сек., составит 405 «лошадей».

Nissan 400Z предстанет перед поклонниками бренда с оригинальным дизайном, напоминающий Datsun 240Z. Решение производителя очевидно, ведь модель легла в основу данной серии. Возможно, подобный шаг положительно отразится на будущих продажах.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:35

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