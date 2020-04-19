Nissan 400Z построят на основе Infiniti Q60
Компания Nissan построит спорткар 400Z на основе Infiniti Q60. Официальный релиз запланирован на конец года.
Полноприводный Nissan 400Z в отличие от модели 370Z получит принципиальной новый 6-цилиндровый агрегат объемом на три литра. Мотор сможет работать в паре с автоматической коробкой передач. Любители «Old school» получат возможность заказать комплектацию с приводом на заднюю ось и МКПП. Характеристики модели пока не разглашаются, но раз речь идет о Q60, не исключено, что мощность спорткара, разгоняющегося до сотни за 5,1 сек., составит 405 «лошадей».
Nissan 400Z предстанет перед поклонниками бренда с оригинальным дизайном, напоминающий Datsun 240Z. Решение производителя очевидно, ведь модель легла в основу данной серии. Возможно, подобный шаг положительно отразится на будущих продажах.
Полноприводный Nissan 400Z в отличие от модели 370Z получит принципиальной новый 6-цилиндровый агрегат объемом на три литра. Мотор сможет работать в паре с автоматической коробкой передач. Любители «Old school» получат возможность заказать комплектацию с приводом на заднюю ось и МКПП. Характеристики модели пока не разглашаются, но раз речь идет о Q60, не исключено, что мощность спорткара, разгоняющегося до сотни за 5,1 сек., составит 405 «лошадей».
Nissan 400Z предстанет перед поклонниками бренда с оригинальным дизайном, напоминающий Datsun 240Z. Решение производителя очевидно, ведь модель легла в основу данной серии. Возможно, подобный шаг положительно отразится на будущих продажах.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:35