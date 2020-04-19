Ученые определили поверхности, на которых дольше всего задерживается коронавирус





Британские и американские вирусологи пришли к выводу в ходе многочисленных исследований, что медные поверхности негативно влияют на оболочку и продолжительность жизни SARS-CoV-2, который способен задерживаться на этом материале не более 4-х часов. В то же время, пластик и сталь считаются наиболее идеальной средой для размножения патогена ввиду сохранения активности на протяжении 72 часов. Меньшие показатели наблюдаются в случае картонных изделий - до 24 часов.По словам экспертов, людям необходимо осторожно относится к тканям и древесине, которые предоставляют оптимальные условия для коронавируса. А вот местами наибольшего скопления инфекционных агентов можно назвать ноутбуки, клавиатуру с мышью, а также сенсорные дисплеи смартфонов. Кроме прочего, исследователям удалось подтвердить прежние догадки о том, что SARS-CoV-2 хорошо чувствует себя в помещениях с высокой влажностью и гибнет в сухой среде.