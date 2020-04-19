Катя Жужа о беременности: «Полтора года мы ждали зачатия»

«Мы давно планировали беременность, но ничего не получалось. Анализы были хорошие, а врачи не могли понять причину проблемы. Родители посоветовали нам перестать ждать и зацикливаться. Рекомендация сработала – скоро у нас родится малыш», - рассказала Жужа.

Два месяца назад Жужа и Артем Маркелов узаконили отношения. Свадьба с большим числом гостей проходила в Барвихе. Даже стильный наряд не скрыл «интересное положение» невесты, поэтому ей пришлось официально объявить о скором пополнении в семействе.Ведущая телестройки собирается рожать вместе с супругом. Маркелов согласился поддержать жену, но при условии, что в самый пикантный момент он удалится за дверь. Пара переживает, что карантин может нарушить их планы, передает «СтарХит».