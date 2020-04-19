В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса





Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой. Главным условием для очередной вспышки заболеваемости врач назвал отсутствие вакцины и досрочную отмену карантинных мер. Невозможность выработки защитных механизмов против патогена и игнорирование социальной дистанции только усугубят эпидемиологическую обстановку в стране.Академик решил пока не давать точный прогноз начала второй волны, поскольку определение сроков представляет собой крайне трудную задачу. Она усложняется не только особенностями вируса, но и эффективностью работы системы здравоохранения и самоизоляции населения в каждом регионе. По данным веб-портала "Стопкоронавирус.рф", в РФ на данный момент насчитывается около 36,7 тысяч инфицированных COVID-19, от которого скончалось 313 человек, а более 3 тысяч выздоровели.