В Ухане оценили вероятность искусственного происхождения коронавируса

«Сенатор Том Коттон обвиняет нас в намеренном заражении человечества. Ему поддакивают некоторые журналисты, но они даже не могут провести логические связи. Американский политик пытается отвлечь внимание, чтобы помешать нам победить COVID-19. Я давно занимаюсь биологической безопасностью и знаю, что утечки не было. Люди продолжат болеть пока не исчезнут такие несведущие граждане», - цитирует ТАСС Чжимина.





Вирусолог Юань Чжимин не нашел ни одного доказательства искусственного происхождения КВИ. В лаборатории Уханя подобные работы не велись, поэтому возбудитель не мог вырваться из помещения наружу из-за нарушения техники безопасности. Слухи появились, так как люди связали очаг заражения с местом расположения института вирусологии.