"Желаю вам счастья": Любовь Толкалина поздравила фанатов с Пасхой

Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой запечатлена корзина с пасхальным куличом и крашеными яйцами. В комментарии знаменитость рассказала, что рушник вышивала ее бабушка, а праздничный кулич пекла мама. Яйца взяли у соседей, но красила их сама актриса, используя вишню, луковую шелуху и сухую луговую траву с акрилом. Верба, которая лежит в корзине, росла недалеко от дома родителей знаменитости. Также Любовь Толкалина написала: "А я желаю вам счастья, милые, добрые, хорошие, и те, кто не празднует".В конце публикации знаменитость поздравила пользователей Сети со светлым праздником Пасхи. Подписчики ответили актрисе взаимностью. Они пожелали Любови Толкалиной хорошо провести праздничный день и оставаться позитивной. Также фанаты отметили, что бабушка у актрисы настоящая рукодельница, ведь так расшить рушник ни каждый сможет. Пост знаменитости уже набрал более 26 000 лайков.