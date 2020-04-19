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"Я даю Оле все, что ей нужно": Давид Манукян рассказал о ревности в отношениях с Бузовой

Блогер Давид Манукян во время проведения прямого эфира в Instagram ответил на самые интересные вопросы от своих поклонников. Он рассказал, что не ревнует свою возлюбленную певицу Ольгу Бузову, поскольку она не даёт повода.

Блогер Давид Манукян сообщил, в его отношениях с Ольгой Бузовой абсолютная гармония. «У меня нет ревности по отношению к Оле, поскольку она не дает повода. Я уверен в своём выборе, а она во мне. Стоит избегать отношений, в которых присутствует недоверие к партнёру. Я даю Оле все, что ей нужно», - рассказал Давид Манукян. Он также добавил, что ощущает гордость за свою возлюбленную, поскольку она является одной из популярнейших и раскрученных исполнительниц российского шоу-бизнеса.

По его словам, она всего сама добилась упорным трудом. На данный момент артистке никто не сможет составить конкуренцию, считает блогер. Стоит отметить, соблюдая режим самоизоляции, певица проявляет себя как отличная хозяйка. в частности, исполнительница кормит своего возлюбленного блюдами, приготовленными собственными руками. Манукян утверждает, даже находясь дома, знаменитость всё время занята творчеством, по этой причине у них есть помощница, помогающая им с приготовлением еды и ведением хозяйства.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:00

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