В России назвали число долгожителей, преодолевших 100-летний возраст
Специалисты Федеральной службы государственной статистики назвали число россиян-долгожителей, которые преодолели 100-летний возраст. RT сообщает, что в 2020 году в России проживает более 22 тысяч людей, отметивших такой юбилей.
Согласно данным Росстата, по сравнению с аналогичными показателями 2019 года количество долгожителей в стране увеличилось на 10 процентов: от 20,5 до 22,6 тысяч. Эксперты отмечают, что с 2010 года число россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, возросло троекратно.
По статистической информации, наибольшее число долгожителей живёт в столице – это 7,7 тысяч москвичей, на втором месте уверенно держится Санкт-Петербург - 3,5 тысяч, а замыкает тройку лидеров Астраханская область, которая может гордиться 752 столетними гражданами. В пятёрку регионов с большим количеством долгожителей вошли Московская область и Краснодарский край, 689 и 413 человека.
На последнем месте по количеству долгожителей находятся Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, Мурманская область и Республика Тыва, общая сумма столетних жителей в этих регионах не превышает и 50 человек.
Согласно данным Росстата, по сравнению с аналогичными показателями 2019 года количество долгожителей в стране увеличилось на 10 процентов: от 20,5 до 22,6 тысяч. Эксперты отмечают, что с 2010 года число россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, возросло троекратно.
По статистической информации, наибольшее число долгожителей живёт в столице – это 7,7 тысяч москвичей, на втором месте уверенно держится Санкт-Петербург - 3,5 тысяч, а замыкает тройку лидеров Астраханская область, которая может гордиться 752 столетними гражданами. В пятёрку регионов с большим количеством долгожителей вошли Московская область и Краснодарский край, 689 и 413 человека.
На последнем месте по количеству долгожителей находятся Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, Мурманская область и Республика Тыва, общая сумма столетних жителей в этих регионах не превышает и 50 человек.
Общество
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 10:53