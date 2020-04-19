В России назвали число долгожителей, преодолевших 100-летний возраст





Согласно данным Росстата, по сравнению с аналогичными показателями 2019 года количество долгожителей в стране увеличилось на 10 процентов: от 20,5 до 22,6 тысяч. Эксперты отмечают, что с 2010 года число россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, возросло троекратно.По статистической информации, наибольшее число долгожителей живёт в столице – это 7,7 тысяч москвичей, на втором месте уверенно держится Санкт-Петербург - 3,5 тысяч, а замыкает тройку лидеров Астраханская область, которая может гордиться 752 столетними гражданами. В пятёрку регионов с большим количеством долгожителей вошли Московская область и Краснодарский край, 689 и 413 человека.На последнем месте по количеству долгожителей находятся Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, Мурманская область и Республика Тыва, общая сумма столетних жителей в этих регионах не превышает и 50 человек.