Лидия Федосеева-Шукшина о разлуке с дочерью Настей: «Суды длились пять лет»

«Настя осталась в Киеве. Я 5 лет судилась, все документы хранятся у моей дочери Ольги. Бывший муж всегда выступал против моей учебы, поэтому решил не отдавать Настю. Мои родители не вмешивались в конфликт, так как изначально не хотели, чтобы я рожала. В 10 лет суд спросил у Насти, с кем она хочет жить. Она выбрала бабушку. Я помню, как после заседания пришла на вокзал и долго там сидела», - вспомнила Федосеева-Шукшина.





Федосеева-Шукшина влюбилась в Вячеслава Воронина, а вскоре забеременела. Свекровь и родная мать противились их браку. Пара расписалась в Ленинградке и не стала устраивать праздник. Супруги жили на Украине, но актриса не могла работать, так как не знала языка. Она оставила дочь с отцом, а сама вернулась на родину, чтобы продолжить образование.Актриса пересылала дочери деньги, но сейчас она утверждает, что не помнит о поддержке матери. Даже во взрослом возрасте родные не смогли наладить отношения. Сейчас супруга Бари Алибасова не хочет общаться с Настей.