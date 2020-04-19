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Агата Муцениеце позволила Павлу Прилучному пообщаться с детьми

Днями ранее Сеть бурно обсуждала развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, который, предположительно, поднимал руку на супругу. Все же, актриса позволила бывшему возлюбленному пообщаться с детьми и быть рядом с ними во время карантина.

Первоначально Агата Муцениеце и Павел Прилучный планировали разорвать отношения и остаться друзьями, но последние несколько дней в самоизоляции тяжело сказались на молодой семье. Латвийская актриса обвинила мужа в побоях, пристрастии к распитию спиртного, а также плохому обращению с детьми. Несмотря на подобные заявления, недавно Прилучный опубликовал в соцсетях фотографии, на которых он развлекается с дочерью и сыном.


Многие поклонники неоднозначно оценили решение Муцениеце, но выразили надежду, что у пары еще есть шансы сохранить брак. Стоит отметить, что ранее кинозвезда высказала несколько серьезных претензий в сторону Прилучного. "Паша забрал мой телефон, выбросил его. Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он в неадеквате. Выгоняет меня и детей на улицу в период пандемии. У меня нет другого оружия, кроме публичности", - сообщала звезда на веб-платформе Instagram.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:24

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