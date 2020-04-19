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Алена Савкина сделала УЗИ, подозревая беременность от Дениса Мокроусова

Алена Савкина сделала УЗИ в одной из частных клиник Москвы. Участница «Дом-2» подозревает, что беременная от своего бывшего возлюбленного Дениса Мокроусова.
Алена Савкина сделала УЗИ, подозревая беременность от Дениса Мокроусова

Недавно Алена Савкина сообщила пользователям Сети, что у нее все признаки беременности. Девушка считает, что Дениса Мокроусова рано выгнали за ворота, и, возможно, его придется вернуть на проект. Несколько дней Алену Савкину, ее сына Богдана и мать Татьяну Владимировну Григорьевскую не показывали в эфирах реалити-шоу. Как стало известно, участница «Дом-2» покинула съемочную площадку, чтобы сделать УЗИ в одной из частных клиник Москвы.

Алена Савкина подозревает, что беременная от экс-возлюбленного Дениса Мокроусова. Пока не разглашаются результаты УЗИ, и сама девушка не комментирует сложившуюся ситуацию. Но многие телезрители считают, что младшая сестра Ольги Рапунцель действительно ждет второго ребенка. Пользователи Сети не удивлены таким положением дел, они уверены, что Алена Савкина ради денег готова на все и родит еще не одного ребенка на проекте.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:01

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