"Сбылось не все, но многое": Мария Машкова в стильном костюме-тройке обнародовала записи из своего дневника

«Вот мне 35! Я стою перед вами в костюме-тройке. Сбылось не все, но многое! Спасибо отцу и матери!» - написала Машкова в микроблоге Instagram.

Машкова в юности представляла, что станет женой своего возлюбленного Александра и родит ему дочь Сашу и двух сыновей. Актриса мечтала полюбить здоровое питание и спорт, чтобы выглядеть на 20 лет. Конечно, несмотря на прошедшие годы, знаменитость хотела, чтобы ее йоркширский терьер Зинаида был стареньким, но живым.Ранее актриса рассказала о своем приключении по возвращению в США, где ее ждали муж и дочери. Несмотря на трудности, семье удалось воссоединиться.