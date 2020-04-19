Юристы объяснили, каким образом самозанятым можно оформить кредитные каникулы
Самозанятые россияне столкнулись с тяжелой финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса и сопутствующих ей карантинных мер. Юристы объяснили, каким образом соотечественникам можно оформить кредитные каникулы.
Как сообщает AVG Legal Алексей Гавришев, российское законодательство не обязывает банки предоставлять кредитные каникулы самозанятым заемщикам, а лишь рекомендует помогать им в случае нехватки средства. Все же, последние могут получить подобную отсрочку с помощью нескольких уловок. В частности, соотечественники могут обратиться к финансовому учреждению с требованием изменить условия кредитного договора, которое можно озвучить как по телефону, так и через интернет.
В заявлении юристы советуют указать сроки кредитных каникул, которые не должны превышать более 180 календарных дней. Также стоит уточнить начало действия отсрочки, которое обычно устанавливается не позднее двух недель после обращения в банк. Учреждение впоследствии может потребовать подтверждения о падении доходов на 30%, которое существенно повысит шансы на получение каникул. Известно, что окончательный ответ работники банка обязаны предоставить не позднее 14 дней для обычных кредитов и не позже одного месяца - для ипотеки.
Как сообщает AVG Legal Алексей Гавришев, российское законодательство не обязывает банки предоставлять кредитные каникулы самозанятым заемщикам, а лишь рекомендует помогать им в случае нехватки средства. Все же, последние могут получить подобную отсрочку с помощью нескольких уловок. В частности, соотечественники могут обратиться к финансовому учреждению с требованием изменить условия кредитного договора, которое можно озвучить как по телефону, так и через интернет.
В заявлении юристы советуют указать сроки кредитных каникул, которые не должны превышать более 180 календарных дней. Также стоит уточнить начало действия отсрочки, которое обычно устанавливается не позднее двух недель после обращения в банк. Учреждение впоследствии может потребовать подтверждения о падении доходов на 30%, которое существенно повысит шансы на получение каникул. Известно, что окончательный ответ работники банка обязаны предоставить не позднее 14 дней для обычных кредитов и не позже одного месяца - для ипотеки.
Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:57