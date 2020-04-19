Юристы объяснили, каким образом самозанятым можно оформить кредитные каникулы





Как сообщает AVG Legal Алексей Гавришев, российское законодательство не обязывает банки предоставлять кредитные каникулы самозанятым заемщикам, а лишь рекомендует помогать им в случае нехватки средства. Все же, последние могут получить подобную отсрочку с помощью нескольких уловок. В частности, соотечественники могут обратиться к финансовому учреждению с требованием изменить условия кредитного договора, которое можно озвучить как по телефону, так и через интернет.В заявлении юристы советуют указать сроки кредитных каникул, которые не должны превышать более 180 календарных дней. Также стоит уточнить начало действия отсрочки, которое обычно устанавливается не позднее двух недель после обращения в банк. Учреждение впоследствии может потребовать подтверждения о падении доходов на 30%, которое существенно повысит шансы на получение каникул. Известно, что окончательный ответ работники банка обязаны предоставить не позднее 14 дней для обычных кредитов и не позже одного месяца - для ипотеки.