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Историк Александр Зданович рассказал о поисках останков Адольфа Гитлера

Историк Александр Зданович из НИИ военной истории ВАГШ ВС РФ в деталях рассказал о поисках останков Адольфа Гитлера. 5 мая 1945 года СМЕРШ обнаружил тело фюрера в Берлине.
Историк Александр Зданович рассказал о поисках останков Адольфа Гитлера

19 апреля исполнилось ровно 77 лет со дня формирования спецслужбы. Подразделение «Смерть шпионам» являлось лучшим в годы затяжной и кровопролитной Второй мировой войны. Именно благодаря его силам обезврежены многие диверсанты, немецкие агенты, разработаны наступательные операции, обманута разведка Гитлера.

СМЕРШ выяснил, что до 28 апреля нацистский лидер скрывался в бункере. 2 мая советские войска занял рейхсканцелярию, а вскоре нашли тела членов семьи Геббельса. На следующий день глава подразделения Александр Вадис доложил Лаврентию Берии, что останки чиновников из Третьего рейха, в том числе Гитлера, найдены, опознаны и сожжены. На самом деле трупы фюрера и его супруги Евы Браун нашли только 5 мая в оставшейся после взрыва воронке.
«Гитлер не мог сбежать из осажденного Берлина – чушь. Я еще раз говорю, что сохранившиеся документы подлинны. Врачи доказали, что обгоревший труп принадлежит фюреру», - заявил эксперт.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:16

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