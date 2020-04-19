Историк Александр Зданович рассказал о поисках останков Адольфа Гитлера

«Гитлер не мог сбежать из осажденного Берлина – чушь. Я еще раз говорю, что сохранившиеся документы подлинны. Врачи доказали, что обгоревший труп принадлежит фюреру», - заявил эксперт.





19 апреля исполнилось ровно 77 лет со дня формирования спецслужбы. Подразделение «Смерть шпионам» являлось лучшим в годы затяжной и кровопролитной Второй мировой войны. Именно благодаря его силам обезврежены многие диверсанты, немецкие агенты, разработаны наступательные операции, обманута разведка Гитлера.СМЕРШ выяснил, что до 28 апреля нацистский лидер скрывался в бункере. 2 мая советские войска занял рейхсканцелярию, а вскоре нашли тела членов семьи Геббельса. На следующий день глава подразделения Александр Вадис доложил Лаврентию Берии, что останки чиновников из Третьего рейха, в том числе Гитлера, найдены, опознаны и сожжены. На самом деле трупы фюрера и его супруги Евы Браун нашли только 5 мая в оставшейся после взрыва воронке.