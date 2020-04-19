Илья Яббаров готов покинуть «Дом-2» за 1 миллион рублей





Илья Яббаров часто устраивает скандалы и драки на «Дом-2». За такое поведение участника проекта недолюбливают, как многие телезрители, так и пользователи Сети. Молодого человека постоянно критикуют и спрашивают, когда же он наконец-то покинет «Дом-2». Недавно Илья Яббаров сообщил, что он готов уйти за периметр, но только если ему заплатят 1 миллион рублей. Участник реалити-шоу считает, что именно эта сумма может стать компенсацией за его испорченную репутацию и то время, которое он провел на «Дом-2» под камерами.При этом пользователи Сети не верят словам Ильи Яббарова. Многие считают, что даже если он уйдет за ворота, то уже через несколько недель начнёт проситься обратно в периметр, ведь там остался его сын Богдан. Также некоторые зрители реалити-шоу уверены, что молодой человек никогда не покинет проект самостоятельно.