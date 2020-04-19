Японский ученый предположил, что привычки туристов изменятся после пандемии COVID-19





По словам профессора Джозефа Чира из японского Центра по исследованию проблем туризма при Университете Вакаяма, в долгосрочной перспективе по всему миру эксперты смогут наблюдать снижение спроса на путешествия ввиду распространения коронавирусной инфекции. В то же время в определенной мере выгоду удастся сохранить внутреннему и экологическому сегменту туристической отрасли. Чир считает, что быстрому восстановлению поспособствует разработка вакцины.Даже в случае положительного исхода пандемии, эксперт не исключает, что популярные направления на долгое время станут не столь востребованными среди туристов. К таковым относятся Китай, США, Испания и Италия, которые больше всего пострадали от COVID-19. Перемены коснутся и поведения путешественников во время поездок: люди будут готовы платить больше за проезд в вагонах с малым числом пассажиров. Также от хостелов, отелей и круизных лайнеров регуляторы станут требовать высоких стандартов гигиены ввиду строгих санитарных норм.