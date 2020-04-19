Антикоронавирусный Hummer H1 выставили на продажу за 4 млн рублей
Hummer H1, сошедший с конвейера в 1993 году, выставили на продажу на площадке Avito. Собственник хочет за антикоронавирусный автомобиль 4 млн рублей.
Hummer H1, сопоставимый по цене со средней российской квартирой, может стать местом спасения от любой пандемии и даже нашествия зомби. Продавец считает, что уплатить такую сумму за «легенду» не жалко. Салон отделан кожей. Под капотом стоит 6,5 TD, генерирующий мощность в 180 «лошадей». Мотор работает в тандеме с автоматической коробкой передач.
Hummer H1 имеет три существенных недостатка: большой расход топлива, дата производства, смена пяти владельцев, которые не жалели армейский внедорожник. За неделю объявление просмотрели 30 тыс. раз.
Hummer H1, сопоставимый по цене со средней российской квартирой, может стать местом спасения от любой пандемии и даже нашествия зомби. Продавец считает, что уплатить такую сумму за «легенду» не жалко. Салон отделан кожей. Под капотом стоит 6,5 TD, генерирующий мощность в 180 «лошадей». Мотор работает в тандеме с автоматической коробкой передач.
«Вас ждет брутальный зверь, немного жесткий и суровый. Он привлекает внимание и производит незабываемое впечатление!» - говорится в объявлении.
Hummer H1 имеет три существенных недостатка: большой расход топлива, дата производства, смена пяти владельцев, которые не жалели армейский внедорожник. За неделю объявление просмотрели 30 тыс. раз.