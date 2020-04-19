Антикоронавирусный Hummer H1 выставили на продажу за 4 млн рублей

«Вас ждет брутальный зверь, немного жесткий и суровый. Он привлекает внимание и производит незабываемое впечатление!» - говорится в объявлении





Hummer H1, сопоставимый по цене со средней российской квартирой, может стать местом спасения от любой пандемии и даже нашествия зомби. Продавец считает, что уплатить такую сумму за «легенду» не жалко. Салон отделан кожей. Под капотом стоит 6,5 TD, генерирующий мощность в 180 «лошадей». Мотор работает в тандеме с автоматической коробкой передач.Hummer H1 имеет три существенных недостатка: большой расход топлива, дата производства, смена пяти владельцев, которые не жалели армейский внедорожник. За неделю объявление просмотрели 30 тыс. раз.