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Российским военным удалось разогнать ракету "Нудоль" до гиперзвуковой скорости

Инженеры ВС РФ сообщают, что им удалось разогнать ракету "Нудоль" до гиперзвуковой скорости в 7 км/с. По словам российских военных, боеголовку можно было увидеть в ночном небе даже с расстояния в 500 километров.

По словам анонимного источника из американского военного ведомства, недавний запуск противоспутниковой ракеты А-235 "Нудоль" состоялся с территории космодрома "Плесецк" в Республике Коми. Жители местных поселков, которые расположены в 500 км от места испытаний, опубликовали фотографии, на которых можно увидеть след от боеголовки. Достигнув фантастической скорости, снаряд превратился в огромный огненный шар, который оставался заметным даже на столь значительном расстоянии.

Хотя пуск состоялся еще 15 апреля, никаких сообщений со стороны Минобороны пока не поступало - единственным свидетельством тестов остаются снимки очевидцев. Эксперты из США говорят, что подобные мероприятия начались вскоре после того, как Вашингтон заявил о готовности начать экспансию космических объектов. Речь шла о покорении некоторых районов Луны, которые якобы считаются собственностью правительства Соединенных Штатов. Эти предпосылки могли вызвать резкую реакцию со стороны России, сообщают политологи.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:20

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