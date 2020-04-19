Российским военным удалось разогнать ракету "Нудоль" до гиперзвуковой скорости
Инженеры ВС РФ сообщают, что им удалось разогнать ракету "Нудоль" до гиперзвуковой скорости в 7 км/с. По словам российских военных, боеголовку можно было увидеть в ночном небе даже с расстояния в 500 километров.
По словам анонимного источника из американского военного ведомства, недавний запуск противоспутниковой ракеты А-235 "Нудоль" состоялся с территории космодрома "Плесецк" в Республике Коми. Жители местных поселков, которые расположены в 500 км от места испытаний, опубликовали фотографии, на которых можно увидеть след от боеголовки. Достигнув фантастической скорости, снаряд превратился в огромный огненный шар, который оставался заметным даже на столь значительном расстоянии.
Хотя пуск состоялся еще 15 апреля, никаких сообщений со стороны Минобороны пока не поступало - единственным свидетельством тестов остаются снимки очевидцев. Эксперты из США говорят, что подобные мероприятия начались вскоре после того, как Вашингтон заявил о готовности начать экспансию космических объектов. Речь шла о покорении некоторых районов Луны, которые якобы считаются собственностью правительства Соединенных Штатов. Эти предпосылки могли вызвать резкую реакцию со стороны России, сообщают политологи.
По словам анонимного источника из американского военного ведомства, недавний запуск противоспутниковой ракеты А-235 "Нудоль" состоялся с территории космодрома "Плесецк" в Республике Коми. Жители местных поселков, которые расположены в 500 км от места испытаний, опубликовали фотографии, на которых можно увидеть след от боеголовки. Достигнув фантастической скорости, снаряд превратился в огромный огненный шар, который оставался заметным даже на столь значительном расстоянии.
Хотя пуск состоялся еще 15 апреля, никаких сообщений со стороны Минобороны пока не поступало - единственным свидетельством тестов остаются снимки очевидцев. Эксперты из США говорят, что подобные мероприятия начались вскоре после того, как Вашингтон заявил о готовности начать экспансию космических объектов. Речь шла о покорении некоторых районов Луны, которые якобы считаются собственностью правительства Соединенных Штатов. Эти предпосылки могли вызвать резкую реакцию со стороны России, сообщают политологи.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:20