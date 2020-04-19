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"Не теряем бодрости духа": Дочь Кристины Орбакайте Клавдия исполнила хит своей мамы

Кристина Орбакайте вместе со своей семьёй соблюдает режим самоизоляции. Чтобы не скучать дома и не впадать в меланхолию, певица придумывает для своей дочери Клавдии разные развлечения. Недавно она вместе с ней исполнила хит «Поговорим».

Кристина Орбакайте в своём микроблоге в Instagram поделилась с поклонниками коротким видеороликом, на котором вместе с дочерью Клавдией исполнила свой хит «Поговорим». В подписи к публикации исполнительница отметила, что находится дома, однако не теряет бодрости духа и хорошее настроение. Поклонники с теплотой приняли видеоролик и отметили, что дочь певицы Клавдия очень артистичная и двигается словно пушинка.

«Здорово! Спасибо за этот позитив!», «Ах, молодцы. В танце как пушинки двигаетесь», «Спасибо за бодрость духа», — прокомментировали публикацию поклонники артистки. Также среди комментаторов были замечены и знаменитости. Так, пост успели прокомментировать Влад Лисовец, Евгений Кафельников, Анита Цой и Игорь Гуляев. Они отметили, что выступление получилось шикарное.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:42

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