Гитарист Александра Буйнова Константин Щукин в 51 год умер от коронавируса

«Все думали, что пушки грохочут далеко, за линией фронта, а оказалось, линия огня совсем рядом. Кто еще хочет прогуляться?!» - поинтересовался Буйнов в Instagram.

Щукин пять дней провел в реанимации. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ. Супруга и двое детей верили, что крепкий организм музыканта справится с вирусом, но он оказался сильнее.COVID-19 перенесли Стас Михайлов и Лев Лещенко. Недавно положительный тест получила Галина Боб. Звезда сериала «Деффчонки» чувствует себя хорошо и жалуется только на потерю обоняния. У ее супруга Сергея Корягина дела обстоят хуже – на КТ выявлена пневмония.