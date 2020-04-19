Близкие Татьяны Булановой сообщили, что микроинсульт у певицы возник на фоне безденежья





Многие поклонники Татьяны Булановой обрадовались новости о том, что их кумира недавно перевели из реанимации в отдельную палату и теперь её здоровью ничего не угрожает. Бывшая участница группы «Мираж» Наталья Гулькина говорит, что постоянно находится на связи с больной исполнительницей, а потому в курсе её состояния. Коллега певицы предположила, что развитие микроинсульта могло быть связано с нехваткой средств, о которой сама Буланова сообщала до госпитализации.Звезда тогда признавалась, что тяжело переживает карантин из-за финансовых проблем, отсутствия накоплений и невозможности зарабатывать. По словам Булановой, артистам не полагается каких-либо дотаций или выплат. "Деньги закончились, а жить на что-то надо, еду покупать. Если самоизоляцию продлят, я не знаю, что будет дальше", - добавила знаменитость. Основные расходы Булановой касались поддержки музыкального коллектива, младшего сына, а также выплат ипотеки за элитную квартиру на Васильевском острове.