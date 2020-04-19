Руслан Громов опроверг роман с Даной Борисовой





На появившихся в Сети кадрах Борисова благодарит молодого человека за подаренную ночь любви. Знаменитость называет Руслана хорошим мальчиком, заставляющим ее постоянно думать о нем и о совместных выходных. Интернет-пользователи считают, что речь идет о Громове.Поклонники давно подозревают, что между стилистом и ведущей развиваются не только дружеские отношения. Пара часто мелькает на совместных снимках, а на некоторых кадрах запечатлена во время поцелуя.Сам Громов не готов обсуждать подробности своих отношений с Борисовой. При этом он отметил, что Алена Кравец уже пропиарилась на заинтересовавшем прессу видео. Стилист призвал перестать «копать», поскольку ему, как женатому человеку с двумя детьми, данная история не выгодна.