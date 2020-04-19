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Бари Алибасов переписал на помощника подаренную Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру

Бари Алибасов переписал на помощника Сергея 2-комнатную квартиру. Год назад продюсер получил недвижимость в качестве подарка от Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Бари Алибасов переписал на помощника подаренную Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру

Федосеева-Шукшина купила квартиру в Новой Москве вместо дачи, но вскоре переписала ее на 72-летнего супруга. Алибасов не претендует на роскошные апартаменты, поэтому редко туда наведывается. Недавно продюсер и вовсе решил тайно переоформить жилье.
«Это все формальность. Я не могу в этой квартире находиться больше суток – это Лидочкин дом. Временно собственником является мой помощник Сергей. Я еле его уговорил, просто мне налогов прислали на 9 млн рублей. Скоро перепишу квартиру опять на себя», - объяснил Бари Каримович.

Лидия Николаевна узнала о сделке, заключенной несколько месяцев назад, совсем недавно. Актриса пока не дает комментариев, так как сама пытается разобраться в ситуации. Ее родные, например, внучка Анна, недовольны и называют историю сомнительной. Федосеева-Шукшина переписала все имевшееся у нее имущество и теперь опасается, что может остаться ни с чем, передает «СтарХит».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:13

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