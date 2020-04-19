Бари Алибасов переписал на помощника подаренную Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру

«Это все формальность. Я не могу в этой квартире находиться больше суток – это Лидочкин дом. Временно собственником является мой помощник Сергей. Я еле его уговорил, просто мне налогов прислали на 9 млн рублей. Скоро перепишу квартиру опять на себя», - объяснил Бари Каримович.





Федосеева-Шукшина купила квартиру в Новой Москве вместо дачи, но вскоре переписала ее на 72-летнего супруга. Алибасов не претендует на роскошные апартаменты, поэтому редко туда наведывается. Недавно продюсер и вовсе решил тайно переоформить жилье.Лидия Николаевна узнала о сделке, заключенной несколько месяцев назад, совсем недавно. Актриса пока не дает комментариев, так как сама пытается разобраться в ситуации. Ее родные, например, внучка Анна, недовольны и называют историю сомнительной. Федосеева-Шукшина переписала все имевшееся у нее имущество и теперь опасается, что может остаться ни с чем, передает «СтарХит».