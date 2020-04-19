Журналисты объяснили, почему США не могут отследить российскую субмарину "Ясень"





Новая публикация американского издания National Interest была посвящена анализу конструкции отечественной АПЛ К-560 "Северодвинск" проекта 885 "Ясень". По словам экспертов, пару лет назад Военно-морской флот США несколько недель искал один экземпляр этой подводной лодки в Атлантическом океане, которой удалось уйти от внимания моряков благодаря специальному корпусу. Изготовленная из маломагнитной стали эта оболочка предоставляла высокоэффективную стелс-технологию экипажу субмарины.Известно, что помимо наличия сонарного датчика повышенной чувствительности, в оснащении "Северодвинска" вскоре появятся гиперзвуковые боеголовки "Циркон". Скорость последних составляет более девяти махов, что делает ракеты практически неуязвимыми перед американскими системами ПВО и ПРО. Контр-адмирал ВМС США Дейв Джонсон сообщил, что потерять след подводной лодки в мирное время это просто "головная боль", но во время конфликта подобный провал может тяжело отразиться на тактическом преимуществе американского флота.