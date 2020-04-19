Журналисты объяснили, почему США не могут отследить российскую субмарину "Ясень"
В 2018 году ВМС США не смогли отследить российскую субмарину "Ясень", проплывавшую возле берегов страны. Журналисты из National Interest объяснили, что американские военные потеряли подлодку из-за технических достоинств последней.
Новая публикация американского издания National Interest была посвящена анализу конструкции отечественной АПЛ К-560 "Северодвинск" проекта 885 "Ясень". По словам экспертов, пару лет назад Военно-морской флот США несколько недель искал один экземпляр этой подводной лодки в Атлантическом океане, которой удалось уйти от внимания моряков благодаря специальному корпусу. Изготовленная из маломагнитной стали эта оболочка предоставляла высокоэффективную стелс-технологию экипажу субмарины.
Известно, что помимо наличия сонарного датчика повышенной чувствительности, в оснащении "Северодвинска" вскоре появятся гиперзвуковые боеголовки "Циркон". Скорость последних составляет более девяти махов, что делает ракеты практически неуязвимыми перед американскими системами ПВО и ПРО. Контр-адмирал ВМС США Дейв Джонсон сообщил, что потерять след подводной лодки в мирное время это просто "головная боль", но во время конфликта подобный провал может тяжело отразиться на тактическом преимуществе американского флота.
Новая публикация американского издания National Interest была посвящена анализу конструкции отечественной АПЛ К-560 "Северодвинск" проекта 885 "Ясень". По словам экспертов, пару лет назад Военно-морской флот США несколько недель искал один экземпляр этой подводной лодки в Атлантическом океане, которой удалось уйти от внимания моряков благодаря специальному корпусу. Изготовленная из маломагнитной стали эта оболочка предоставляла высокоэффективную стелс-технологию экипажу субмарины.
Известно, что помимо наличия сонарного датчика повышенной чувствительности, в оснащении "Северодвинска" вскоре появятся гиперзвуковые боеголовки "Циркон". Скорость последних составляет более девяти махов, что делает ракеты практически неуязвимыми перед американскими системами ПВО и ПРО. Контр-адмирал ВМС США Дейв Джонсон сообщил, что потерять след подводной лодки в мирное время это просто "головная боль", но во время конфликта подобный провал может тяжело отразиться на тактическом преимуществе американского флота.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:06