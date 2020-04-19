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Журналисты объяснили, почему США не могут отследить российскую субмарину "Ясень"

В 2018 году ВМС США не смогли отследить российскую субмарину "Ясень", проплывавшую возле берегов страны. Журналисты из National Interest объяснили, что американские военные потеряли подлодку из-за технических достоинств последней.

Новая публикация американского издания National Interest была посвящена анализу конструкции отечественной АПЛ К-560 "Северодвинск" проекта 885 "Ясень". По словам экспертов, пару лет назад Военно-морской флот США несколько недель искал один экземпляр этой подводной лодки в Атлантическом океане, которой удалось уйти от внимания моряков благодаря специальному корпусу. Изготовленная из маломагнитной стали эта оболочка предоставляла высокоэффективную стелс-технологию экипажу субмарины.

Известно, что помимо наличия сонарного датчика повышенной чувствительности, в оснащении "Северодвинска" вскоре появятся гиперзвуковые боеголовки "Циркон". Скорость последних составляет более девяти махов, что делает ракеты практически неуязвимыми перед американскими системами ПВО и ПРО. Контр-адмирал ВМС США Дейв Джонсон сообщил, что потерять след подводной лодки в мирное время это просто "головная боль", но во время конфликта подобный провал может тяжело отразиться на тактическом преимуществе американского флота.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:06

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