Минобороны РФ остановило создание перспективного атомного эсминца «Лидер»





Северное ПКБ завершило эскизы надводных кораблей в 2016 и 2019 годах. Работы над «Лидером» чиновники заморозили в прошлом году. Аналогичная судьба ждала фрегат. Оба проекта считались приоритетными. В связи с их остановкой проектная организация не может рассчитывать не устойчивое развитие и экономическое положение.Атомный миноносец «Лидер», способный ходить с водоизмещением в 14 тыс. тонн, вооружен крылатыми ракетами типа «Калибр». Во фрегате проекта 22350М разработчики должны были установить ракеты «Калибр-НК». Водоизмещение не называется.