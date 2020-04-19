Минобороны РФ остановило создание перспективного атомного эсминца «Лидер»
В РФ остановили создание перспективного атомного эсминца «Лидер» и фрегата проекта 22350М. Решение принято в Минобороны.
Северное ПКБ завершило эскизы надводных кораблей в 2016 и 2019 годах. Работы над «Лидером» чиновники заморозили в прошлом году. Аналогичная судьба ждала фрегат. Оба проекта считались приоритетными. В связи с их остановкой проектная организация не может рассчитывать не устойчивое развитие и экономическое положение.
Атомный миноносец «Лидер», способный ходить с водоизмещением в 14 тыс. тонн, вооружен крылатыми ракетами типа «Калибр». Во фрегате проекта 22350М разработчики должны были установить ракеты «Калибр-НК». Водоизмещение не называется.
Северное ПКБ завершило эскизы надводных кораблей в 2016 и 2019 годах. Работы над «Лидером» чиновники заморозили в прошлом году. Аналогичная судьба ждала фрегат. Оба проекта считались приоритетными. В связи с их остановкой проектная организация не может рассчитывать не устойчивое развитие и экономическое положение.
Атомный миноносец «Лидер», способный ходить с водоизмещением в 14 тыс. тонн, вооружен крылатыми ракетами типа «Калибр». Во фрегате проекта 22350М разработчики должны были установить ракеты «Калибр-НК». Водоизмещение не называется.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:52