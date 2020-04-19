Певец Дима Билан поздравил свою мать Нину Дмитриевну с днем рождения

На фотографии Дима Билан нежно приобнял маму и улыбается. Снимок, судя по всему, сделан в домашней обстановке во время соблюдения режима самоизоляции. «Мама, Нина Дмитриевна! Долгих тебе и счастливых десятилетий! С днем рождения! Любим», - подписал фотографию артист. Поздравление не осталось не замеченным. Также маму исполнителя захотели поздравить продюсер певца Яна Рудковская, певицы Азиза, Валерия, Саша Савельева, телеведущая Лера Кудрявцева и композитор Игорь Крутой.Они поблагодарили её за талантливого сына и пожелали здоровья и долгих лет жизни. Поклонники также присоединились к поздравлению именинницы. «Какие хорошие! С днём рождения Нину Дмитриевну. Счастья, много радостных дней, гармонии и здоровья», «Какой умничка! Правильно, мама - это святое», «Только у светлых людей день рождения выпадает на Пасху», - прокомментировали публикацию подписчики исполнителя.