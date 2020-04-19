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Chuwi LarkBox: Первый мини-компьютер с поддержкой 4К

Компания Chuwi сейчас занимается разработкой LarkBox - первого в мире мини-ПК с поддержкой видео в формате 4К. Представители бренда говорят, что компактный компьютер встроят в корпус объемом 0,16 литра.

Китайский производитель Chuwi предоставил более подробную информацию о предстоящем LarkBox. Днями ранее бренд опубликовал первые тизерные изображения ПК, достаточно маленького, чтобы поместиться в ладони. Размер крошечного компьютера составляет всего 61×61×43 мм и весит всего 127 граммов. Столь малые габариты не сказались на его характеристиках, которые включают в себя 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которые дополняются четырехъядерным процессором Intel Celeron N4100 Gemini Lake.

Устройство также получит приличный выбор портов: покупатель может ожидать наличия HDMI, USB Type-C, USB Type-A и системы чтения microSD. Кроме прочего, LarkBox поддерживает 802.11ac WiFi и Bluetooth 5.0. Внутри корпуса находится небольшой вентилятор, который помогает предотвратить перегрев системы, поэтому не стоит ожидать от него тихой работы. Представители корпорации пока не сказали ни слова об операционной системе, но Chuwi вполне может представить продукт с Windows 10 Home 64-bit. Хотя цена и дата выпуска компьютера остается неизвестной, эксперты теоретизируют, что начало продаж придется на середину мая.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:37

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