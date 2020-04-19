В США из-за коронавируса выросла частота инсультов
В США из-за коронавируса врачи начали тестировать рост числа инсультов. Анализ провели сотрудники одной из клиник Нью-Йорка.
Нейрохирург Джоанна Фифи рассказала, что в марте госпиталь Mount Sinai стал принимать больных коронавирусом. Врачи сразу заметили, что рост числа людей с инсультом ускорился. За месяц выявлено 45 случаев, что в три раза больше обычного уровня. 50% больных оказались заражены COVID-19, а их возраст был на 12 лет меньше стандартных пациентов, получивших кровоизлияние.
Полученные данные поразили медиков. Не исключено, что существует тесная связь между КВИ и инсультом, передает NBC News.
Ранее в США сообщили, что хотят создать смарт-часы, способные выявлять коронавирус.
Нейрохирург Джоанна Фифи рассказала, что в марте госпиталь Mount Sinai стал принимать больных коронавирусом. Врачи сразу заметили, что рост числа людей с инсультом ускорился. За месяц выявлено 45 случаев, что в три раза больше обычного уровня. 50% больных оказались заражены COVID-19, а их возраст был на 12 лет меньше стандартных пациентов, получивших кровоизлияние.
Полученные данные поразили медиков. Не исключено, что существует тесная связь между КВИ и инсультом, передает NBC News.
Ранее в США сообщили, что хотят создать смарт-часы, способные выявлять коронавирус.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:45