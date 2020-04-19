Врачи назвали отличия простудной боли в горле от коронавирусной





При COVID-19 появляется неприятный вкус во рту, задняя стенка горла воспаляется и краснеет. В некоторых случаях увеличиваются лимфоузлы. Появившаяся боль сопровождается одышкой, кашлем, температурой. Жар настолько сильный, что определяется без помощи термометра. Иногда больные испытывают мышечную и головную боль, диарею.Медики рассказали, что недавно был обнаружен новый симптом КВИ. Обычно он встречается у детей и проявляется в виде кожных проблем, например, сыпи и венозной сеточки. В Италии, подобные признаки выявлены у каждого пятого пациента, передает «МК».