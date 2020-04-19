АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Врачи назвали отличия простудной боли в горле от коронавирусной

Врачи назвали способ, позволяющий отличить простудную боль в горле от коронавирусной. При проявлении симптомов нужно срочно самоизолироваться и вызвать медиков.

При COVID-19 появляется неприятный вкус во рту, задняя стенка горла воспаляется и краснеет. В некоторых случаях увеличиваются лимфоузлы. Появившаяся боль сопровождается одышкой, кашлем, температурой. Жар настолько сильный, что определяется без помощи термометра. Иногда больные испытывают мышечную и головную боль, диарею.

Медики рассказали, что недавно был обнаружен новый симптом КВИ. Обычно он встречается у детей и проявляется в виде кожных проблем, например, сыпи и венозной сеточки. В Италии, подобные признаки выявлены у каждого пятого пациента, передает «МК».

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юристы объяснили, каким образом самозанятым можно оформить кредитные…
Японский ученый предположил, что привычки туристов изменятся после пандемии…
"Не теряем бодрости духа": Дочь Кристины Орбакайте Клавдия исполнила хит своей…
Антикоронавирусный Hummer H1 выставили на продажу за 4 млн…
Илья Яббаров готов покинуть «Дом-2» за 1 миллион…
Близкие Татьяны Булановой сообщили, что микроинсульт у певицы возник на фоне…
Российским военным удалось разогнать ракету "Нудоль" до гиперзвуковой…
Бари Алибасов переписал на помощника подаренную Лидией Федосеевой-Шукшиной…
Гитарист Александра Буйнова Константин Щукин в 51 год умер от…
Журналисты объяснили, почему США не могут отследить российскую субмарину…
Руслан Громов опроверг роман с Даной…
Минобороны РФ остановило создание перспективного атомного эсминца…
В США из-за коронавируса выросла частота…
Chuwi LarkBox: Первый мини-компьютер с поддержкой…
Певец Дима Билан поздравил свою мать Нину Дмитриевну с днем…
Врачи назвали отличия простудной боли в горле от…
Американские ученые хотят разработать смарт-часы, выявляющие…
Отмечающая день рождения Оксана Акиньшина в молодости из модельного агентства попала к Сергею…
Ученые выявили новый и редкий симптом…
Юрий Шатунов о знакомстве с Аллой Пугачевой: "Это было материнское отношение ко мне и сказаны замечательные…
Автоэксперты назвали пять ошибок в проектировании машин, за которые дорого платит…
Гарик Харламов натравил русскоязычных подписчиков на Instagram Джонни…
Автор «Чёрного лебедя» Нассим Талеб назвал последствия…
Юлия Высоцкая показала архивные фотографии поездки по Тоскане с супругом Андреем…
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
Михаил Шуфутинский представил общественности новую возлюбленную Светлану…
Итальянские ученые выяснили, что коронавирус поражает…
Супруг Надежды Бабкиной о ее состоянии в настоящее время: "Продолжает лечение в стационаре без поддерживающих…
Просмотреть все новости