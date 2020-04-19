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Американские ученые хотят разработать смарт-часы, выявляющие коронавирус

Компания Fitbit заявила о начале сотрудничества с группой ученых из Стэнфордского университета. Американские исследователи хотят разработать смарт-часы, выявляющие коронавирус.

Исследовательская лаборатория Scripps Research на данный момент занимается разработкой системы, которая поможет диагностировать COVID-19 при помощи смарт-часов и фитнес-трекеров. По словам пресс-службы корпорации Fitbit, занимающейся производством носимых устройств, прототипы будут совершать около 250 тысяч измерений в течение дня. Благодаря столь значительному мониторингу ученые смогут изучить перемены в состоянии человека, которые могли бы свидетельствовать о наличии коронавируса.

Fitbit выделит для подобных экспериментов более тысячи своих продуктов, которые лягут в основу будущих гаджетов. Представитель школы медицины Стэнфордского университета Майкл Снайдер сообщил, что алгоритмы этих аксессуаров могут подсказать владельцу, стоит ли обеспокоится собственным здоровьем и остаться дома. Мельчайшие изменения в частоте дыхания и сердечного ритма позволят носящему понять, что его организм борется с инфекцией.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:15

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