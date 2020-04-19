АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Отмечающая день рождения Оксана Акиньшина в молодости из модельного агентства попала к Сергею Бодрову-младшему

Оксана Акиньшина 19 апреля отмечает день рождения. Оказалось, в кино актриса попала из модельного агентства, отправившего ее в 13 лет на кастинг к Сергею Бодрову-младшему.
Отмечающая день рождения Оксана Акиньшина в молодости из модельного агентства попала к Сергею Бодрову-младшему

Международная известность пришла к Акиньшиной после премьеры картины «Лиля навсегда». Фильм снимал шведский режиссер Лукас Мудиссон. Следующую работу восходящей звезде предложил голландец Мартин Кулховен. В «Юге» актриса сыграла мать-одиночку Зою. Из-за незнания языка ей приходилось идеально зазубривать роль.

Акиньшина запомнилась зрителям по работе во множестве фильмов, например, «Стиляги» и «8 новых свиданий». Актриса продолжает работать и совершенствовать свое мастерство. Одним из ее последних проектов стала картина «Петля Нестерова».

Ранее Акиньшина рассказала о жизни на карантине. Знаменитость устала сидеть дома и делать уроки с сыновьями, требующими к себе повышенного внимания.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые хотят разработать смарт-часы, выявляющие…
Отмечающая день рождения Оксана Акиньшина в молодости из модельного агентства попала к Сергею…
Ученые выявили новый и редкий симптом…
Юрий Шатунов о знакомстве с Аллой Пугачевой: "Это было материнское отношение ко мне и сказаны замечательные…
Автоэксперты назвали пять ошибок в проектировании машин, за которые дорого платит…
Гарик Харламов натравил русскоязычных подписчиков на Instagram Джонни…
Автор «Чёрного лебедя» Нассим Талеб назвал последствия…
Юлия Высоцкая показала архивные фотографии поездки по Тоскане с супругом Андреем…
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
Михаил Шуфутинский представил общественности новую возлюбленную Светлану…
Итальянские ученые выяснили, что коронавирус поражает…
Супруг Надежды Бабкиной о ее состоянии в настоящее время: "Продолжает лечение в стационаре без поддерживающих…
Доктор Евгений Комаровский: "Медицинские маски необходимо вручную стирать в мыльном…
"Оставьте нас неидеальных": Тина Канделаки ответила на высказывание Ксении Собчак о звёздах на…
В World of Warcraft: Shadowlands изменится экран для создания…
Юрий Шатунов о карантине в Германии: "С семьей соблюдаем все меры…
"Поцелуи лучше оставить до лучших времён": Вирусолог Владимир Макаров рассказал об опасном свойстве…
Валерий Меладзе о сыновьях: «Я бы не смог выдержать, если бы Лука и Костя были такими, как мы с…
Онищенко раскритиковал непрофильных врачей, комментирующих данные о…
Китайский город Ухань признан зоной низкого…
Екатерина Гордон готова помочь Агате Муцениеце при разводе с Павлом…
Профессор Чжэнь Ян: Легче перенести коронавирус помогут физические…
«Слава портит людей»: Айза Анохина раскритиковала поведение Насти…
Ученые: Левополушарный инсульт вызывает нарушение…
Apple из-за повышенного спроса перенесла поставки iPhone SE на…
Эксперты назвали неисправности автомобилей, не являющиеся…
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева прокомментировали высказывание Анны Седоковой об их…
Ученые назвали самую распространенную причину смерти среди…
Просмотреть все новости