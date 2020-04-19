Отмечающая день рождения Оксана Акиньшина в молодости из модельного агентства попала к Сергею Бодрову-младшему
Оксана Акиньшина 19 апреля отмечает день рождения. Оказалось, в кино актриса попала из модельного агентства, отправившего ее в 13 лет на кастинг к Сергею Бодрову-младшему.
Международная известность пришла к Акиньшиной после премьеры картины «Лиля навсегда». Фильм снимал шведский режиссер Лукас Мудиссон. Следующую работу восходящей звезде предложил голландец Мартин Кулховен. В «Юге» актриса сыграла мать-одиночку Зою. Из-за незнания языка ей приходилось идеально зазубривать роль.
Акиньшина запомнилась зрителям по работе во множестве фильмов, например, «Стиляги» и «8 новых свиданий». Актриса продолжает работать и совершенствовать свое мастерство. Одним из ее последних проектов стала картина «Петля Нестерова».
Ранее Акиньшина рассказала о жизни на карантине. Знаменитость устала сидеть дома и делать уроки с сыновьями, требующими к себе повышенного внимания.
Международная известность пришла к Акиньшиной после премьеры картины «Лиля навсегда». Фильм снимал шведский режиссер Лукас Мудиссон. Следующую работу восходящей звезде предложил голландец Мартин Кулховен. В «Юге» актриса сыграла мать-одиночку Зою. Из-за незнания языка ей приходилось идеально зазубривать роль.
Акиньшина запомнилась зрителям по работе во множестве фильмов, например, «Стиляги» и «8 новых свиданий». Актриса продолжает работать и совершенствовать свое мастерство. Одним из ее последних проектов стала картина «Петля Нестерова».
Ранее Акиньшина рассказала о жизни на карантине. Знаменитость устала сидеть дома и делать уроки с сыновьями, требующими к себе повышенного внимания.