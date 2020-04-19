Ученые выявили новый и редкий симптом коронавируса





Ученый отметил, что указанный симптом встречается достаточно редко, а процент его выявления крайне низок. О наличии в организме коронавирусной инфекции могут говорить другие признаки в совокупности с покраснением органов зрения. При этом Винсенте Диаз предупредил, что указанный симптом может также быть проявлением обычного конъюнктивита, который спровоцировала, например, аллергия.Примечательно, что ранее медики из Италии и Испании заявляли, что у некоторых зараженных КВИ наблюдалась сыпь на нижних конечностях. Предполагается, что это также может стать симптомом поражения организма патогеном. Сейчас, как сообщает Лента.ру, у каждого пятого пациента из указанных стран обнаруживается кожное высыпание.