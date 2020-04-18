Супруг Надежды Бабкиной о ее состоянии в настоящее время: "Продолжает лечение в стационаре без поддерживающих средств"

Лечение в стационаре проходит без назначения поддерживающих средств, сообщил Гор в публикации в Instagram. Всю текущую неделю Бабкина пребывает в полном сознании, вполне самостоятельна и переведена из реанимации в обычную палату. Ей не требуется аппарат ИВЛ и любые другие поддерживающие средства. Каждый день, пишет Гор, здоровье крепнет, состояние улучшается, а силы восстанавливаются.Также супруг артистки сообщил, что все страшное уже позади, а опасная ситуация миновала. Гору удается общаться с женой исключительно через врачей, так как в клинике действуют особые санитарные ограничения, поэтому пациентам не разрешают иметь при себе телефонов.