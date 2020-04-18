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Михаил Шуфутинский представил общественности новую возлюбленную Светлану Уразову

Михаил Шуфутинский в эфире программы «Привет, Андрей!» рассказал, как отметил своё 72-летие, и представил свою новую возлюбленную Светлану Уразову. Он также отметил, что наконец-то нашел время пообщаться со своими друзьями без спешки.

Михаил Шуфутинский проживает вместе с семьёй в частном доме под Москвой. Знаменитый исполнитель 13 апреля отметил день рождения. Своё 72-летие ему пришлось праздновать в домашних условиях. Во время эфира программы «Привет, Андрей!» он рассказал, что компанию ему составили управляющий и его супруга, две помощницы, домработницы, водитель, новая возлюбленная Светлана Уразова, которая является участницей его шоу-балета «Атаман».

Исполнитель сообщил, блюда для праздничного стола приготовили самостоятельно, а некоторые продукты пришлось заказать. Артист решил подбодрить людей, соблюдающих режим в самоизоляции, и сообщил данное время потратить на размышления о Боге и на занятия самосовершенствованием. Исполнитель, в свою очередь, предпочитает заниматься вокалом, читать книги и проявлять активность. По словам Шуфутинского, у него наконец-то появилось время пообщаться с друзьями без спешки. Стоит отметить, со своей избранницей знаменитость редко выходит в свет. Но танцовщица несколько раз сопровождала его на светских мероприятиях.

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Добавил: Дуганова Ольга Вчера, 23:00

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