Автоэксперты назвали пять ошибок в проектировании машин, за которые дорого платит покупатель
Разработчики автомобилей иногда могут допускать ошибки в проектировании моделей. Такие промахи могут дорого обойтись будущему покупателю транспортного средства.
Система крепления фар на некоторых машинах продумана достаточно плохо, особенно если речь идет о премиум-сегменте. Как результат, блок фары могут украсть автоворы, поэтому такие модели рекомендуется загонять на ночь в гараж. На определенных кроссоверах и рамных внедорожниках свободно висят тормозные шланги, которые легко отрываются на бездорожье. Также остаются неприкрытыми пластиковым кожухом трубки тормозной системы, что повышает риск их повреждения.
Важным является расположение интеркулера, но не так просто правильно установить массивный узел в подкапотном пространстве, поэтому проектировщики монтируют его справа рядом с колесом, где собирается очень много грязи. Таким образом, со временем интекулер теряет свои охлаждающие возможности, а это приводит к перегреву силового агрегата и дорогому ремонту. В первых электромобилях не были предусмотрены фиксаторы силового кабеля для подключения к розетке, поэтому провод можно было беспрепятственно отсоединить прямо во время зарядки, что вызвало волну краж и рост случаев удара током.
На некоторых транспортных средствах буксировочные проушины приваривают к кузову под нишей, где располагается «запаска». Такое «ухо» легко оторвать при попытке вытащить автомобиль из грязи, а трос, который может прилететь в лобовое стекло, разобьет его, тем самым поранив водителя.
Система крепления фар на некоторых машинах продумана достаточно плохо, особенно если речь идет о премиум-сегменте. Как результат, блок фары могут украсть автоворы, поэтому такие модели рекомендуется загонять на ночь в гараж. На определенных кроссоверах и рамных внедорожниках свободно висят тормозные шланги, которые легко отрываются на бездорожье. Также остаются неприкрытыми пластиковым кожухом трубки тормозной системы, что повышает риск их повреждения.
Важным является расположение интеркулера, но не так просто правильно установить массивный узел в подкапотном пространстве, поэтому проектировщики монтируют его справа рядом с колесом, где собирается очень много грязи. Таким образом, со временем интекулер теряет свои охлаждающие возможности, а это приводит к перегреву силового агрегата и дорогому ремонту. В первых электромобилях не были предусмотрены фиксаторы силового кабеля для подключения к розетке, поэтому провод можно было беспрепятственно отсоединить прямо во время зарядки, что вызвало волну краж и рост случаев удара током.
На некоторых транспортных средствах буксировочные проушины приваривают к кузову под нишей, где располагается «запаска». Такое «ухо» легко оторвать при попытке вытащить автомобиль из грязи, а трос, который может прилететь в лобовое стекло, разобьет его, тем самым поранив водителя.