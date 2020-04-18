Итальянские ученые выяснили, что коронавирус поражает кровь





Анализу подверглись данные около 1200 пациентов с КВИ, у 224 из них ставшее причиной пандемии заболевание протекало в крайне тяжелой форме. Первичной конечной точкой считалась совокупность потребности в ИВЛ, нахождения в отделении интенсивной терапии или летального исхода. Выяснялась связь между течением COVID-19 и состоянием в эритроцитах гемоглобина. У людей в более тяжелом состоянии уровень последнего был значительно ниже, чем у пациентов без симптомов или переносящих недуг в легкой форме. Средний показатель разницы составлял 7,1 г/л.Примечательно, что медики называют острый респираторный дистресс-синдром самым серьезным осложнением при КВИ, когда организм выделяет очень много жидкости в легких. Именно она препятствует нормальному дыханию пациентов. Теперь же ученые отмечают, что все осложнения возникают из-за понижения уровня гемоглобина, ответственного за циркуляцию кислорода в кровотоке. С итальянскими коллегами согласны и специалисты из Китая, которые также называют причиной осложнений атаку вируса на гемоглобин в эритроцитах. Данная ситуация приводит к тому, что ткани не получают должного количества кислорода. Некоторые ученые заявляют, что использование аппаратов ИВЛ может нести опасность для организма при тяжелом состоянии по этой причине, сообщает naked science.