Итальянские ученые выяснили, что коронавирус поражает кровь
Ученые из университета Вероны в Италии проанализировали результаты четырех исследований, проводимых коллегами на предмет выявления связи состояния гемоглобина в эритроцитах и течения коронавируса. Как выяснилось, заболевание способно поражать кровь пациентов.
Анализу подверглись данные около 1200 пациентов с КВИ, у 224 из них ставшее причиной пандемии заболевание протекало в крайне тяжелой форме. Первичной конечной точкой считалась совокупность потребности в ИВЛ, нахождения в отделении интенсивной терапии или летального исхода. Выяснялась связь между течением COVID-19 и состоянием в эритроцитах гемоглобина. У людей в более тяжелом состоянии уровень последнего был значительно ниже, чем у пациентов без симптомов или переносящих недуг в легкой форме. Средний показатель разницы составлял 7,1 г/л.
Примечательно, что медики называют острый респираторный дистресс-синдром самым серьезным осложнением при КВИ, когда организм выделяет очень много жидкости в легких. Именно она препятствует нормальному дыханию пациентов. Теперь же ученые отмечают, что все осложнения возникают из-за понижения уровня гемоглобина, ответственного за циркуляцию кислорода в кровотоке. С итальянскими коллегами согласны и специалисты из Китая, которые также называют причиной осложнений атаку вируса на гемоглобин в эритроцитах. Данная ситуация приводит к тому, что ткани не получают должного количества кислорода. Некоторые ученые заявляют, что использование аппаратов ИВЛ может нести опасность для организма при тяжелом состоянии по этой причине, сообщает naked science.
Анализу подверглись данные около 1200 пациентов с КВИ, у 224 из них ставшее причиной пандемии заболевание протекало в крайне тяжелой форме. Первичной конечной точкой считалась совокупность потребности в ИВЛ, нахождения в отделении интенсивной терапии или летального исхода. Выяснялась связь между течением COVID-19 и состоянием в эритроцитах гемоглобина. У людей в более тяжелом состоянии уровень последнего был значительно ниже, чем у пациентов без симптомов или переносящих недуг в легкой форме. Средний показатель разницы составлял 7,1 г/л.
Примечательно, что медики называют острый респираторный дистресс-синдром самым серьезным осложнением при КВИ, когда организм выделяет очень много жидкости в легких. Именно она препятствует нормальному дыханию пациентов. Теперь же ученые отмечают, что все осложнения возникают из-за понижения уровня гемоглобина, ответственного за циркуляцию кислорода в кровотоке. С итальянскими коллегами согласны и специалисты из Китая, которые также называют причиной осложнений атаку вируса на гемоглобин в эритроцитах. Данная ситуация приводит к тому, что ткани не получают должного количества кислорода. Некоторые ученые заявляют, что использование аппаратов ИВЛ может нести опасность для организма при тяжелом состоянии по этой причине, сообщает naked science.
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 22:00