"Оставьте нас неидеальных": Тина Канделаки ответила на высказывание Ксении Собчак о звёздах на самоизоляции

Тина Канделаки осудила Ксению Собчак за использование теории о расовом превосходстве вслед за арийцами. Недавно бывшая ведущая «Дома-2» на своей странице в Instagram отметила, активные участники всевозможных челленджей, находящиеся на самоизоляции, имеют явные проблемы с психическим здоровьем. Подобная реакция знаменитости привела к тому, что Тина Канделаки увидела в публикации Собчак дискриминацию и ненависть к другим людям.Она также отметила, в посте политика слово «развидеть» напоминает новый вариант «распни». «Безусловно, интересно проповедовать дискриминацию по внешности и по возрасту среди других людей", — рассказала Канделаки. Телеведущая сообщила, Егор Крид, Настя Ивлеева и Ольга Бузова являются взрослыми людьми со своей целевой аудиторией и могут делать всё, что угодно, и развлекаться, как захочется. Журналистка также добавила, не стоит осуждать людей за их выбор, имея за плечами собственные грехи. «Возвращайтесь уже на свою планету Нибиру. Оставьте нас с нашим несовершенством. Не учите жизни, а то в зубах навязло», — подытожила свой комментарий Тина Канделаки.