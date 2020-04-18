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"Оставьте нас неидеальных": Тина Канделаки ответила на высказывание Ксении Собчак о звёздах на самоизоляции

Тина Канделаки прокомментировала высокомерное высказывание Ксении Собчак о поведении знаменитостей, придерживающихся режима самоизоляции. Телеведущая отметила, Егор Крид, Настя Ивлеева и Ольга Бузова имеют право заниматься тем, что им нравится.

Тина Канделаки осудила Ксению Собчак за использование теории о расовом превосходстве вслед за арийцами. Недавно бывшая ведущая «Дома-2» на своей странице в Instagram отметила, активные участники всевозможных челленджей, находящиеся на самоизоляции, имеют явные проблемы с психическим здоровьем. Подобная реакция знаменитости привела к тому, что Тина Канделаки увидела в публикации Собчак дискриминацию и ненависть к другим людям.

Она также отметила, в посте политика слово «развидеть» напоминает новый вариант «распни». «Безусловно, интересно проповедовать дискриминацию по внешности и по возрасту среди других людей", — рассказала Канделаки. Телеведущая сообщила, Егор Крид, Настя Ивлеева и Ольга Бузова являются взрослыми людьми со своей целевой аудиторией и могут делать всё, что угодно, и развлекаться, как захочется. Журналистка также добавила, не стоит осуждать людей за их выбор, имея за плечами собственные грехи. «Возвращайтесь уже на свою планету Нибиру. Оставьте нас с нашим несовершенством. Не учите жизни, а то в зубах навязло», — подытожила свой комментарий Тина Канделаки.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:40

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