Юрий Шатунов о знакомстве с Аллой Пугачевой: "Это было материнское отношение ко мне и сказаны замечательные вещи"

В эфире шоу "Привет, Андрей!" Малахов спросил у Шатунова о недавно прошедшем дне рождения супруги Максима Галкина и его пожеланиях в адрес именинницы. Шатунов вспомнил первую встречу с Пугачевой, которая произошла неожиданным способом. "Меня пригласили к ней гримерку. И я понимал, к кому я иду, но не мог понять зачем. Когда встреча состоялась, это было знаковое событие для меня", - рассказал артист.Пугачева разговаривала с молодым исполнителем с материнским отношением, сказав много замечательных вещей. Шатунов решил не вдаваться в подробности их разговора, заявив, что намерен сохранить сказанное Примадонной до конца своих дней в воспоминаниях. В завершение Шатунов пожелал Алле Борисовне крепкого здоровья и попросил ее беречь себя, так как Примадонна является замечательным человеком.